'9 milyon euroya transfer şikesi olmaz'

T24 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor'a bir çanta içinde 2,5 milyon dolar şike parası gönderildiği iddialarını cevaplamak için duruşmaya bir çanta dolusu 'kopya para' ile geldi. Yıldırım, "Sivasspor 5 milyon dolarlık bir takım. Bu takımı satın almak için 10 milyon dolar vermek gerekir. Bu çantayla Sivas'a gitse gitse 1 milyon dolar gider. Bu çanta 1 milyon dolar parayı alır." dedi.

"Futbolda şike" iddiaları üzerine aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23'ü tutuklu 93 sanık için açılan davaya 7. duruşmayla devam edildi. Duruşmada Aziz Yıldırım'ın savunması tamamlandı. Fenerbahçe Başkanı, Sivasspor maçının ardından İbrahim Akın olayına cevap verdi.

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya aralarında Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Bülent Uygun ve Olgun Peker'in bulunduğu 22 tutuklu sanık katıldı. Tutuklu sanık menajer Bülent İbrahim İşcen'in ise hastanede tedavi gördüğü için duruşmaya katılamadığı belirtildi.

Şike parasının bir torbaya ya da bir çantanın içerisine sığmayacağını anlatmaya çalışan Aziz Yıldırım, tutuklu bulunan Abdullah Başak ile uygulamalı anlatım yaptı. Yıldırım, 2 milyon euro'nun çantaya sığmayacağını uygulamalı olarak gösterirken; mahkeme başkanı Mehmet Ekinci'nin "O paralar gerçek mi, sahte mi?" diye sorması dikkatlerden kaçmadı.

Çağlayan'da görülen duruşmanın 6. gününde Olgun Peker'in ardından söz alan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray ve Trabzonspor hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Yıldırım, ayrıca Manisaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Sivasspor maçları ile ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları ise reddetmişti.

Aziz Yıldırım: Volkan Demirel de şike yapmış

"Futbolda şike" iddiaları üzerine aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23'ü tutuklu 93 sanık açılan davanın 7. duruşmasında Aziz Yıldırım 4-3 biten Sivasspor- Fenerbahçe maçındaki şike iddialarına ilişkin savunma yaptı.

"İyi günler diyerek başlamak istiyorum" diyerek savunmasına başlayan Yıldırım, bir gazetenin manşetinde yayınlanan duruşma görüntüsünü değinerek, “Bir tişört basıp burada gösterdik. Fakat dün bir fotoğrafla daha karşılaştık. Tam sizin arkanızdaki kameradan resim çekmişler" dedi. Mahkeme Bakanı Mehmet Ekinci ise “Basın mensupları adına bir ekran kurmak istiyorduk. Ses alamayınca vazgeçtik. O deneme esnasında fotoğraf çekilmiş. Savcılığa gerekli olan yazıyı yazdım. Savcılık görevini yapar" diye cevapladı.

Aziz Yıldırım’ın Sivasspor’a siyah bir çanta içinde 2,5 milyon dolarlık şike ve teşvik parası gönderildiğine dair iddiaları yanıtladı. Yıldırım, duruşma salonuna emniyette görüntüsü çekilen çantanın bir benzerini getirerek mahkeme heyetine gösterdi. Yıldırım daha sonra, bir torba içerisinde de 2.5 milyon doları temsil eden kağıtlarının bulunduğu torba gösterdi.

Mahkeme başkanı Ekinci “Bunlar sahte para mı?" diye sordu. Bunun üzerine Yıldırım gülerek, “Gerçek" dedi. Yıldırım, “Sivasspor 5 milyon dolarlık bir takım. Bu takımı satın almak için 10 milyon dolar vermek gerekir. Bu çantayla Sivas’a gitse gitse 1 milyon dolar gider. Bu çanta 2.5 milyon doları almaz" dedi.

Duruşmada Sivasspor maçı da Yıldırım tarafından izletildi. Maç sırasında çok heycanlandığını ve sonunu izleyemediğini ifade eden Yıldırım, görüntülerde şike yaptığı iddia edilen kaleci Korcan Çelikay'ın yaptığı iyi bir kurtarıştan sonra, "Bu şike yapan bir kaleci olabilir mi?" diye sordu. Yıldırım ayrıca aynı maçta hatalı gol yiyen kaleci Volkan Demirel için de gülerek, "Bu kaleci şike yapmış" dedi.

"50 talebe okutuyorum, onlardan bir şey olsa yargılanacağız demek ki"

Tutuklu sanık Abdullah Başak’a "Mini Cooper" marka otomobilinin " şike parasıyla" alındığı iddialarıyla ilgili olarak savunma yapan Yıldırım, “Abdullah Başak, İlhan Ekşioğlu’nun totemidir. Oradan tanıyorum. Hoş sohbet, güler yüzlü biri. Sizde burada tandınız. Zaten başkada özelliği yok. Sivasspor’da yenik durumdayken Abdullah Başak, İlhan Ekşioğlu ile konuşuyor. Biz maçı kazanacağız diyorlar. Onu da şike yapmışlar. Maçtan sonra İlhan, Abdullah’a ne hediye alayım sana diyor. Saat al diyor. Sonra vazgeçti. Araba alındı. Oda kız kardeşine hediye etti" şeklinde kouştu. Yıldırım, “Biz varlıklı insanlarız. Allaha şükür bize iyiliği dokunmuş insanlara yardım ederiz. Bir dosta bunu yapmak suç mu?. Ben 50 talebe okutuyorum onlardan bir şey olsa beni içeri alacaklar demek ki" dedi.

Yıldırım, “Olgun Peker çetesine bağladılar bizi. Nasıl bir çete olduğunu da burada gördük. 6222 sayılı yasa çıkmasaydı ben buraya dolandırıcılıktan çıkacaktım. Şike'nin suçu ağırlaşınca bizi buna bağladılar. Bu yasa çıkınca Olgun Peker’le burada şikeden yargılanıyoruz" dedi.

"Futbolda şike" iddiaları üzerine aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23'ü tutuklu 93 sanık açılan davanın 7. duruşmasında Aziz Yıldırım 4-3 biten Sivasspor- Fenerbahçe maçındaki şike iddialarına ilişkin savunma yaptı.

"İyi günler diyerek başlamak istiyorum" diyerek savunmasına başlayan Yıldırım, bir gazetenin manşetinde yayınlanan duruşma görüntüsünü değinerek, “Bir tişört basıp burada gösterdik. Fakat dün bir fotoğrafla daha karşılaştık. Tam sizin arkanızdaki kameradan resim çekmişler" dedi. Mahkeme Bakanı Mehmet Ekinci ise “Basın mensupları adına bir ekran kurmak istiyorduk. Ses alamayınca vazgeçtik. O deneme esnasında fotoğraf çekilmiş. Savcılığa gerekli olan yazıyı yazdım. Savcılık görevini yapar" diye cevapladı.