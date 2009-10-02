Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi süreci kapsamında Ermeni diaspora temsilcileriyle görüşmek için tura çıkan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, turunun ilk durağı Paris'te güçlü bir muhalefetle karşı karşıya kalacağı iddia edildi.



İtalya'nın günlük ulusal yayın yapan La Stampa Gazetesi'nin haberine göre, Sarkisyan bu turdan eli boş dönecek.



Haberde, 'Sarkisyan, ilk kez diasporayı karşısına almayı başaran yalnız adam' tanımlamasında bulunulurken, 'Yeryüzündeki ekonomik ve politik açıdan son derece güçlü 9 milyon Ermeni Sarkisyan'ın karşısında' ifadesi yer aldı.



La Stampa, toplantıda 27 Avrupa ülkesinden 100'den fazla Ermeni diasporası temsilcisinin olacağını belirtti ve her temsilcinin görüşlerini bildirmek üzere üç dakikası olacağını yazdı.



'Soykırım' ifadesi geçmediği için...'



31 Ağustos'ta yüzyılın ardından Türkiye ve Ermenistan arasında diplomatik diyalog kurulacağı yönünde bir açıklama yapıldığı bildirilen haberde, "Ancak Ermeni diasporası, anlaşma metninde 'soykırım' ifadesi geçmediği için, anlaşmaya yanaşmayacağını ortaya koydu" denildi.



Bu arada, bir kaç gün önce Fransa'da Ermeni diasporası tarafından bir internet sitesi oluşturularak, iki ülke arasında yakınlaşmaya karşı imza kampanyasının başlatıldığına vurgu yapılan haberde, İtalya'dan da bu yakınlaşmaya karşı olan iki delegenin Paris'te olacağı belirtildi.



Haberde, Avrupa Ermeni Federasyonu İtalya Temsilcisi Alecco Bezikian'ın, "Biz Türkler tarafından katledilen 1.5 milyon Ermeni'nin soyundan geliyoruz ve adalet istiyoruz. Modern Türkiye geçmişteki hataları kabul etmeli. Eğer Ermenistan Cumhuriyeti herhangi bir anlaşmayı imzalamayı kabul ederse, diasporanın tavrı değişecektir. Eğer bugün Ermenistan'daki Ermeniler onurlarıyla yaşayabiliyorsa, bunu diasporanın yardımlarına borçlular. Bu santaj değil, gerçek" sözlerine de yer verildi.



Haberde ayrıca, Roma Ermeni Komitesi Sözcüsü Robert Attarian'ın, 'Diaspora'nın Ermeni halkının yüzde 75'ini oluşturduğunu unutmamalıyız. Diaspora olarak iki ülkenin yakınlaşmasının tarihi soykırım gerçeğini gözardı edemeyeceğini ve Ermeni halkının haklarını ayaklar altına alamayacağını savunuyoruz' iddiası dile getirildi.



Yazar Arslan'dan işbirliği çağrısı



İtalyan Taviani kardeşler tarafından filmleştirilen 'Tarla Kuşları Çiftliği' kitabıyla Türkiye'den tepki toplayan dünyaca ünlü Ermeni asıllı İtalyan yazar Antonia Arslan ise işbirliği çağrısında bulundu.



Arslan, 'Herkesi bu yakınlaşmaya daha iyimser bakmaya davet ediyorum. Görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Oyunun aktörlerini tamamen bildiğimizden emin değilim. Türkiye'nin batılılaşma ve modernleşme sürecini tehlikeye atacağını sanmıyorum. Belki, diasporadan olan bizler, Ermenistan'da yaşayanların gerçek hayat koşullarını ve bu anlaşmayla ne kadar iyiye gidebileceğini anlama yetisine sahip değiliz' yorumunda bulundu.



Sarkisyan: İkna etmeye değil dinlemeye gidiyorum



Sarkisyan, Fransa'dan, ABD, Lübnan ve Rusya'ya geçerek Ermeni diasporalarının temsilcileriyle görüşecek.



Cumhurbaşkanı Sarkisyan, daha önce Ermenistan Ulusal Konseyi'nde bir konuşma yaparak, yapacağı ziyaretler hakkında, 'Kendilerini iknaya değil, dinlemeye ve ne düşündüğümü anlatmaya gidiyorum' ifadesinde bulunmuştu

