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Dünya

9 milyon dolarla yakalanan eski bakan: Parayı manastıra bağışlayacaktım

Gözaltına alınan Jose Lopez, Kirchner hükümetinde ihalelerden sorumluydu

15 Haziran 2016 20:22

Arjantin'de Cristina Kirchner hükümetinde Kamu İşleri Bakanlığı yapan Jose Lopez, çuvallara konulmuş 9 milyon dolar değerinde dolar ve euro banknotlarıyla yakalandı. 

Jose Lopez başkent Buenos Aires'in 55 kilometre batısındaki "Our Lady of the Rosary of Fatima" manastırının bahçe duvarından plastik torbalara doldurulmuş banknotları içeri attı. 

Manastırda görevli rahibeler, polise bir adamın manastırın duvarından içeri plastik torbalar fırlattığı ihbarında bulundu.

Polis tarafından gözaltına alınan eski Bakan Jose Lopez direnmedi. Polis tarafından gözaltına alınan eski Bakan Jose Lopez direnmedi.

 

Ruhsatsız tüfekle yakalandı

 

İhbar üzerine manastıra gelen polisi, üzerinde ruhsatsız 22 kalibrelik tüfek bulunan zanlıyı gözaltına aldı. Arjantin polisi, gözaltına aldıkları kişinin Kirchner hükümetinde Kamu İşleri Bakanlığı yapmış olan Jose Lopez olduğunu fark etti. 

Euro ve dolar banknotlarının bulunduğu plastik torbalar ele geçirildi. Torbalardaki banknotların 7.5 milyon dolar değerinde olduğu açıklandı. 

Polis, Lopez'in kullandığı araçta da 1.5 milyon dolar buldu. Eski bakan Lopez kara para aklamakla suçlandı.

Lopez, Arjantin eski Devlet Başkanı Kirchner'in hükümetinde Kamu İşleri Bakanı olarak görev yapmıştı. 

Gözaltına alındığı sırada polise direnmeyen eski bakan Jose Lopez, paraları rahibelere bağışlamak istediğini söyledi. 

 

İhaleler ondan geçiyordu

 

Arjantin polisi tarafından gözaltına alınan Kamu İşleri eski Bakanı Jose Lopez, Kirchner hükümetinde önemli ihalelerden sorumluydu. Lopez'in bakan olduğu dönemde mal beyannamesinde gelirini 130 bin Euro olarak belirttiği de iddia edildi.

 

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