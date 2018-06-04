"9 maddelik af taslağı hazırlandı" iddiası

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin iki kez af çağrısı yapmasının ardından af için 9 maddelik bir tasarı hazırlandığı iddia edildi. Yasa tasarısına göre, 1 Ocak 2016’dan önce işlenmiş suçlarda ve devam eden davalarda, ceza üst sınırı beş yıl olanlara erteleme gelecek. Taslak, böylece ceza alan hükümlülerin cezalarından beş yıl düşülmesini, böylece binlerce kişinin cezaevinden çıkmasını öngörüyor.

Aydınlık Gazetesi’nden Erdem Atay’ın haberine göre, taslağın yasalaşması durumunda, Bahçeli’nin kısa bir süre önce ziyaret gerçekleştirdiği, çete lideri olduğu gerekçesiyle cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı da dahil, yeraltı dünyasının çok sayıda isminin, uyuşturucu kaçakçılarının salıverilmesi mümkün olacak. Taslağa göre, cinsel suçlar ile siyasi hükümlüler ve müebbet hapis cezasına çarptırılanlar af kapsamı dışında bırakılacak.

Taslakta yer alan maddelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Ertuğrul Cem Cihan, taslağın AK Parti’nin, Bahçeli’nin önerisini dikkate aldığının bir göstergesi olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talebini AKP’nin dikkate almış olduğunu görüyoruz. Bu affın çıkacağı kesin. Meclis kapalı olduğu için affı Kanun Hükmünde Kararname ile çıkaracaklar. Yani infaz kanununda bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeleri de KHK ile geçirecekler. Daha önce de bunu yapmışlardı. Daha önceki düzenlemelerde denetimli serbestlik yöntemini uzatma yoluyla yapmışlardı ve suç kapsamı daha dardı. Beş yıllık indirim cezaevlerinin yarısının boşalması anlamına geliyor. Ceza alan mahkûmların bir kısmı da açık cezaevine geçecek.”

Taslakta dikkat çeken bazı önemli maddeler ise şöyle:

Madde 3.

Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanların veya şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenlerin ya da aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürülenlerin tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından beş yıl indirilir…

Madde 4.

01 Ocak 2016 tarihine kadar işlenmiş ve ilgili kanun maddesinde öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı beş yılı geçmeyen suçlardan dolayı… dava açılmamış veya… henüz hüküm verilmemiş … ise, davanın açılması veya kesin hükme bağlanması ertelenir…

Madde 5.

Erteleme konusu suçun dava zamanaşımı süresi içinde bu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde, erteleme konusu suçtan dolayı da dava açılır veya daha önce açılmış bulunan davaya devam edilerek hüküm verilir. Bu süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, ertelemeden yararlanan hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan davanın ortadan kaldırılmasına karar verilir.

Madde 6.

Bu bentle ilgili olarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine başvurmak suretiyle soruşturmaya veya davaya devam olunur. Mahkûmiyet halinde verilen ceza, dava zamanaşımı süresince ertelenir. Bu süre içinde erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde ertelenen ceza da infaz edilir. Aynı süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, mahkûmiyet vaki olmamış sayılır.

Madde 7.

Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunup da firar halinde olanlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde resmi mercilere başvurup teslim olmadıkları takdirde bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

Madde 8.

Birinci paragraf hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından beş yıllık indirim yapıldıktan sonra ceza süresi dolmuş olanlar, iyi hali olup olmadıklarına bakılmaksızın ve istemleri olmaksızın derhal toplam cezaları beş yıldan fazla olanlar kalan cezalarını çektikten sonra şartla salıverilirler.

Madde 9.

Bu kanundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 102/1. Maddesinde “davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması” hariç, 102/3a,b,c,d,e, 102/4, 102/5, yine aynı kanunun 103/1a,1b, 103/2, 103/3a,b,c,d,e, 103/4, 103/5, 103/6, 104/2 ve 104/3 maddesi kapsamındaki suçlar ile Terörle mücadele kapsamına giren, Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişler yararlanamaz.