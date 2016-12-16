9 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 135 yıl hapis cezası

Adana'da bir ortaokulda 11 ve 12 yaşlarındaki 10 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunan 61 yaşındaki öğretmen Z.G., 135 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Adana’da Merkez Çukurova İlçesi'ndeki bir devlet ortaokulunda okuyan 10 kız öğrencinin ailesi, çocuklarının okula gitmek istememesi nedeniyle ayrı ayrı rehberlik öğretmenleriyle görüştü. Durumdan şüphelenen rehber öğretmen ve okul yöneticileri, öğrencileriyle özel görüşmeler yaptı. Uzman gözetiminde bilgisine başvurulan çocuklar, öğretmenlerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Geçen 3 Mart'ta yakalanan Z.G., tutuklandı.

'İftiraya kurban gidiyorum'

'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından toplam 220 yıla kadar hapis cezası istenen Z.G., Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Sınavlarda yüksek not alamayan çocukların ailelerin kendisine kumpas kurduğunu öne süren Z.G. savunmasında şunları söyledi:

"Ben 35 yıllık öğretmenim. Çocuğumu nasıl seviyorsam öğrencilerime de öyle davrandım. Bugüne kadar hiç soruşturma geçirmedim. Veliler ve öğrenciler beni seviyordu. Amacım matematiği çocuklara sevdirmekti. Öğretmenini sevmeyen çocuk matematiği sevmez. Çocuklar bana gelip sarılırdı. Ben de onları, 'çiçeklerim' diye severdim. Alınlarından, saçlarından öperdim. Onlar benim evladım gibi. Kendi çocuklarım gibi sevip alınlarından öptüm. İğrenç iftiraları duyunca şok oldum. Benim ereksiyon sorunum var. Şehvet sorunu olan biri çocukları kucağına oturtur mu? Bana kumpas kuruldu. Onlar benim evladım. Bu çocuklar mutlaka yönlendiriliyor. İftiraya kurban gidiyorum."

Mahkeme heyeti, Z.G.'yi, 9 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle toplam 135 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bir öğrenciye yönelik cinsel istismar suçundan beraat eden Z.G.'nin cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.