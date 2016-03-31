9 kişinin katili yakalanmasaydı, İtalya’da sevgilisinin yanına kaçacaktı

Gaziantep’te eşi ve 8 yakınını öldürdükten 55 gün sonra dün gece otogarda, İzmir’e gitmek üzere bindiği otobüste yakalanan Yusuf Taş’ın hedefinin sevgilisinin yaşadığı İtalya’ya gitmek olduğu ortaya çıktı. Cinayetin ardından Yusuf Taş’a yardım ettiği gerekçesiyle babası, kardeşi ve dayısı da gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul’da yaşayan Yusuf Taş’ın eşi Tuğba Taş, 6 ay önce Gaziantep’teki teyzesi Şenel Çakmak’ın yanına yerleşti. Bu süre içerisinde Yusuf Taş, barışma girişiminden olumsuz yanıt aldığı eşi Tuğba Taş’ın amcasının oğlu Turan Taş ile evlenmek istediğini öğrenince, geçen 5 Şubat günü Gaziantep’e geldi. Yusuf Taş, Düztepe Mahallesi’nde eşinin teyzesi Şenel Çakmak’ın evine gitti ve burada eşi, amcasının oğlu Turan Taş ile eşinin teyzesi Şenel Çakmak ve onun oğlu Ahmet Can Çakmak’ı tüfekle öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Sadece evde bulunan 3 yaşındaki kızı Belinay’a ateş açmayan Yusuf Taş, daha sonra Sam Mahallesi’nde evini bastığı amcası Mustafa, yengesi Gülay, amcasının çocukları Türkan, Gül ve Furkan Taş’ı tabancayla öldürerek kaçtı.

İzmir'e gitmek isterken yakalandı

Cinayetlerin ardından Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından aranan ancak bir türlü ulaşılamayan Yusuf Taş, dün gece İzmir’e gitmek için otogara geldi. İddiaya göre, bu sırada bir yakını durumu öğrendi ve polise Yusuf Taş’ın İzmir’e gideceğini ve 23 numaralı perondaki otobüse bindiği ihbarında bulundu. 55 gündür kurulan özel ekibin aramasına rağmen ulaşamadığı Yusuf Taş, ihbar üzerine otogara giden polisler tarafından hareket etmek üzere olan İzmir otobüsünde yakalanarak gözaltına alındı.

Tanınmamak için farklı sakal bırakarak imaj değiştirdiği görülen Yusuf Taş’ın getirildiği Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan üst aramasında cebinde yüklü miktarda para ele geçirildi. Sorgulamasına başlanan 9 kişinin cinayet şüphelisi Yusuf Taş’ın, kaçak hayatı yaşadığı dönemde kendisine yardım ettiği belirlenen babası Halil Taş, kardeşi Şerif Taş ile dayısı Arif Toz da gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada ise bir tabanca ele geçirildi.

Önce Yunanistan sonra İtalya'ya gidecekti

Polisin araştırmasında cinayet şüphelisi Yusuf Taş’ın kullandığı telefondaki sosyal medya hesapları mercek altına alındı. Yapılan incelemede, Yusuf Taş’ın internetten İtalya’da bir kızla görüştüğü ve bu ülkeye gitmek için anlaştığı belirlendi. Polisin derinleştirdiği araştırmada Yusuf Taş’ın İzmir’e gittikten sonra Suriyeli sığınmacılar gibi Ege Denizi’nden Yunanistan’a geçmeyi, ardından İtalya’ya gitmeyi planladığı belirlendi.

Halen sorgulaması süren Yusuf Taş ile kendisine yardım etmekle suçlanan, babası, kardeşi ve dayısı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.