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Dünya

9 kişinin katili 'Romeo' idam edildi

56 yaşındaki Manuel Pardo, Temyiz Mahkemesi'nin idam cezasını durdurma talebini geri çevirmesinin ardından idam edildi

12 Aralık 2012 12:32

ABD'nin Florida eyaletinde 26 yıl önce 9 kişiyi öldüren eski polis memurunun cezası, zehirli iğneyle infaz edildi.

56 yaşındaki Manuel Pardo, Temyiz Mahkemesi'nin idam cezasını durdurma talebini geri çevirmesinin ardından idam edildi.

İdamından birkaç saat önce bir mektup yazan Pardo, "Hayatım boyunca hiçbir kadına zarar vermedim. Evet 6 erkeği öldürdüm ve bunun için de lanetlendim. 6 ya da 9 ölüm cezası almam hiç bir şey değiştirmez, ancak o 3 kadını ben öldürmedim. Benim savaşım, uyuşturucu trafiği yapan erkeklere karşıydı. Sebep olduğum üzüntü için ailemden özür diliyorum. Siz, bu kabusu hak etmediniz" dedi.

Pardo, 1986 yılında üç aylık bir süre içinde uyuşturucu ticareti ile uğraşan 9 kişiyi öldürmüş ve dünyaya büyük bir iyilik yaptığını ileri sürmüştü. 

1988 yılındaki mahkemesi sırasında jüri üyelerine "Ben bir askerim. Görevimi yerine getirdim. Şimdi sizden hayatımın son günlerini eyalet hapishanesinde geçirmek yerine yaşamımı sona erdirme şerefini bahşetmenizi istiyorum" diye seslenen Pardo, suçlu bulunarak 9 kez ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Polis Akademisi'nden birincilikle mezun olduktan sonra 1970'lerin başında göreve başlayan Pardo, 1980'lerin başında sahtekarlık, yalan beyanatta bulunma gibi suçlamalar nedeniyle kovulmuştu.

Hapishanede onlarca kadınla yazışan Pardo, "ölüm hücresindeki Romeo" olarak tanınıyordu.

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