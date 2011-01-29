-9 KİŞİ TUTUKSUZ YARGILANACAK IĞDIR (A.A) - 29.01.2011 - Iğdır'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olduğu bildirilen ''Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi''ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Emniyetteki sorgularının ardından dün mahkemeye çıkarılan 9 kişi, tutkusuz yargılanmak üzere bugün öğle saatlerinde serbest bırakıldı. Iğdır Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan 9 kişinin, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan ''Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi'' üyeleri oldukları iddia edilmişti. Serbest bırakılanların yakınları mahkeme önünde sevinç gösterileri yaparken, oluşturdukları araç konvoyuyla şehir turu attılar.