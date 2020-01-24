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Dünya

9. kattan düştü hayatta kaldı!

Hastaneye götürülen kadının hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı

24 Ocak 2020 21:49

Rusya’da bir kadın apartmanın 9’uncu katından düşmesine rağmen hayatta kaldı.

Rusya’da Sibirya’nın Khanlu-Mansi Özerk bölgesinde bir kadın, apartmanın 9. katından aşağı düştü. Mahalle sakinlerinden biri tarafından çekilen görüntüde, yere düşen kadının bir süre hareketsiz kalmasının ardından ayağa kalkıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Yerel medya, olayın ardından komşularından yardım isteyen kadının hastaneye götürüldüğünü, ancak yaralanma veya hayati tehlikeyle karşı karşıya olmadığını belirtti. (İHA)

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