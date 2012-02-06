-9. kattan düşen bebek ölmedi LİZBON (A.A) - 06.02.2012 - Portekiz'de 9. kattan düşen 22 aylık bebek ölmedi. "Bebeği tanrı korudu" diyen itfaiye müdürü Antonio Fonseca, rüzgarın bebeği beton zemin yerine bir kum yığınının üzerine savurduğunu anlattı. Peso da Regua'da meydana gelen olaydan sonra "mucize bebek" olarak anılan çocuğun kafa travması geçirdiği, bacaklarında kırıklar olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Bebeğin, ailenin köpeğinin peşinden emeklerken, çamaşır odasının fazla yüksekte olmayan havalandırma penceresinden 30 metre aşağıya düştüğü belirtildi.