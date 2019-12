'9 Kasım'da 9 oluyordu'

Fenerbahçe'li kaleci Volkan Demirel, Galatasaray ile yaptıkları derbi maçla ilgili olarak, ''9 Kasım'da 9 olacaktı'' dedi.





Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Galatasaray mücadelesine çok iyi motive olduklarını ve güzel bir galibiyet aldıklarını kaydetti.



Milli kaleci, 4-1'lik bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, ''Fenerbahçe formasının hakkını tüm arkadaşlarımla beraber en iyi şekilde verdiğimizi düşünüyorum. Maçtan önce tüm Galatasaray taraftarı '6 Kasım'ın intikamını alacağız' diyordu, ama 9 Kasım'da biz neredeyse 9'u bulacaktık. Galatasaray maçları her zaman farklıdır. Biz de bu farklılığın gereklerini sahaya yansıttık. Fenerbahçe için Galatasaray maçları her zaman bayram havasında geçiyor. Bugün de tüm Fenerbahçelilerin bayramını kutluyoruz. Bazı maçlar vardır ki motivasyon için maç öncesi konuşma yapmaya gerek yoktur. Bu maç da böyle bir maçtı. Emre için söylenecek bir şey yok. Bugün Galatasaray maçıyla beraber gerçek Fenerbahçeli oldu. İnşallah bir sonraki maçta da golle buluşur ve gerçek Fenerbahçeli olur'' ifadelerini kullandı.





DEIVID: BİZİM İÇİN ÇOK OLUMLU OLDU



Deivid de, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her büyük kulübün zor dönemler geçirebileceğini ve kendilerinin de böyle bir dönemden geçtiğini belirterek, ''Sezon başı takımda değişiklikler oldu. Ama artık takım olarak daha kendimize güvenerek ve oyun sistemini daha iyi anlayarak oynuyoruz. Bu derbi galibiyeti de bizim için çok olumlu oldu'' dedi.



Hafta içi teknik direktör Aragones'in kendisini görüşmeye çağırdığını anlatan Brezilyalı oyuncu, ''Hocam kendimi nasıl hissettiğimi sordu. Ben de iyi hissettiğimi ve oynayabilecek durumda olduğumu söyledim. Kendimi iyi hissettiğim sürece beni sahada tutacağını söylemişti. Ben de 90 dakika sahada kaldım. Oyunumu güzel bir golle de süsledim. Bundan dolayı da çok mutluyum'' şeklinde konuştu.



LUGANO: ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI



Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Lugano ise, Galatasaray galibiyetinin kendilerine gelecek haftalar için büyük katkı sağlayacağını dile getirerek, ''Böyle bir derbi maçını farklı kazanabilmek önemli. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tüm dünyada bilinen bir karşılaşma. Biz takım olarak nasıl oynanılması gerektiğini gösterdik ve güzel bir galibiyet aldık. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Takım olarak da çok iyi mücadele ettik'' dedi.



Bu arada derbi maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Galatasaray'da futbolcuların oldukça üzgün oldukları gözlenirken, oyuncular, soyunma odalarından karma alana girmeden doğrudan otobüslerine geçerek stattan ayrıldılar.



UĞUR: KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUK



Uğur Boral da, derbiyi kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, ''Fenerbahçe'nin bayramı olan bu günde güzel dakikalar yaşadık ve galip geldik. Bu maçı taraftara armağan ediyoruz. Bu maça çok iyi hazırlandık. Geçirdiğimiz kötü günleri Galatasaray maçıyla atlatacağımızı biliyorduk. Maça 2. dakikada yediğimiz golle başladık. Ama biz kazanacağımıza inanıyorduk. Maç 90 dakikaydı ve biz bu 90 dakikada neler yapabileceğimizi onlara gösterdik. Çok kaliteli bir maç oldu izleyenler için de güzel bir maçtı'' dedi.



YASİN: KEŞKE HER HAFTA GALATASARAY'LA OYNASAK



Fenerbahçeli futbolcu Yasin Çakmak, ezeli rakipleri Galatasaray ile yaptıkları maçta her oyuncunun müthiş bir şekilde motive olduğunu söyledi.



Galatasaray ile yapılan maçın 18 kişilik kadrosunda yer alan, ancak forma şansı bulamayan Yasin, takım olarak maçı kazanacaklarından emin olduklarını belirterek, ''Sezona iyi başlayamadık. Şanssız galibiyetler aldık ve kötü günler geçirdik. Galatasaray maçını bir fırsat olarak görüyorduk. Takımdaki tüm oyuncular, bu maçı kazanacağımızdan emindi. Çünkü, zaten Galatasaray ile maç yapacak olmak, Fenerbahçe forması giyen her oyuncuyu müthiş bir şekilde motive ediyor. Galatasaray maçları bizim en kolay motive olduğumuz ve gücümüzü sonuna kadar sahaya yansıttığımız maçlardır. Bu nedenle ben, keşke her hafta Galatasaray ile maç yapsak diyorum. Çünkü çok rahat şampiyon oluruz'' dedi.