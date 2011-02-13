-9 İŞÇİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 13.02.2011 - Kahramanmaraş'ta Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan alanda meydana gelen göçükte kaybolan 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Genelkurmay Başkanlığına ait 2 helikopter, Ankara MTA'dan gelen 7 kişilik ekip ile Ankara, Adana, Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır'dan gelen 100 kişilik ekibin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, eğitimli köpekler de kullanılıyor. Arama kurtarma çalışmalarına 2 GSM şirketinin mobil araçları ve personeli de destek veriyor. GSM şirketlerinin teknik ekipleri, cep telefonlarına sinyal göndererek kayıp kişilerin yerini belirlemeye çalışıyor. Bu arada, göçükte kayıp olanların aileleri ve yakınları, kömür üretim sahasının girişinde bekleyişini sürdürüyor. Afşin Elbistan B Termik Santrali kömür üretim sahasında meydana gelen göçükte, dozer operatörü Ruşen Demir (25) hayatını kaybetmiş, Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Adnan Demir, Tuğran Gökhan, Nail Yılmaz, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Aydoğan Polat ve Halil Tatlı kaybolmuştu ve bu kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.