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9 ildeki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı

13 Şubat 2018 17:22

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 6\'sı tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki askeri yapılanma\'ya yönelik 5 Şubat\'ta, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adıyaman merkezli İzmir, Konya, Şırnak, Siirt, Bingöl, Diyarbakır, Kırklareli ve Malatya\'da belirlenen 13 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 kişi, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 1\'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 6\'sı tutuklanırken, 6\'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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