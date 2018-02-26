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9 ilde "yasa dışı bahis" operasyonu: 66 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 109 kişi gözaltına alınmıştı

26 Şubat 2018 23:56

 

Adana merkezli 9 ilde düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 109 şüpheliden 66'sı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bankalardaki dondurulan varlıklarının tutarının yaklaşık 24 milyon lira olduğu belirtildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internetten yasa dışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma kapsamında aranan 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 109'a yükseldi.

Şüphelilerden 22'si kadın 43'ü, savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla aranan Y.A'nın eşi S.A'nın da bulunduğu 66 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Zanlıların bankalardaki dondurulan varlıklarının tutarının yaklaşık 24 milyon lira olduğu belirtildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 13 Şubat'ta yasa dışı bahis oynatan örgüte yönelik Adana merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Kilis'teki 140 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 94 şüpheli yakalanmıştı. Devam eden operasyonda gözaltı sayısı 104'e yükselmişti.

Araştırmalarda zanlıların kurdukları 73 şirket üzerinden Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Tayland, Kanada, ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Gürcistan, Belçika, Estonya ve bazı Afrika ülkelerindeki bankalara farklı tarihlerde para aktardıkları tespit edilmişti.

Para transferinde farklı kişiler adına açılan bin banka hesabının kullanıldığı belirlenmiş, hesaplar bloke edilmişti.

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