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9 ilde 'sınav jokeri' operasyonu: 50 gözaltı

24 Mayıs 2021 19:51

Hakkari merkezli 9 ilde, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavlarında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 68 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

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