9 ilde KCK operasyonu: 130'dan fazla kişi gözaltında

T24 - İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Siirt, İzmir, Ankara, Şanlıurfa ve Gaziantep’te PKK'nın şehir yapılanması olduğu öne sürülen KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda toplam 130'dan fazla kişi gözaltına alındı. Bir çok yerde arama yapıldı.Gözaltına alınanlar arasında BDP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Pişkinde var.



İstanbul'da PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli semtlerde takibe aldıkları adreslere yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda KCK'nın İstanbul sorumlusu olduğu öne sürülen M.K'nın da aralarında bulunduğu 83 kişiyi gözaltına aldı.





İstanbul'da 80'e yakın kişi gözaltında



İstanbul'da bir çok ilçede sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 80'e yakın kişi gözaltına alındı. Fırat Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre, İstanbul'daki operasyonlar Bağcılar, Esenyurt, Arnavutköy, Üsküdar, Beyoğlu, Şişli, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Sultangazi ilçelerinde gerçekleşti.



İstanbul'da gözaltına alınanların isimlerden bazıları şöyle:



Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Parti Meclisi (PM) üyeleri Hülya Yer, Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Deniz Zarakolu, BDP İstanbul İl yöneticileri Dursun Yıldız, Aydemir Anlı, Mehmet Kaymaz, Nural Doğan, BDP Bahçelievler İlçe Başkanı Faruk Tur, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Arif Yılmaz, Arnavutköy İlçe Başkanı Galip Ateş, Sancaktepe İlçe Başkanı Çiçek Arınç, Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Şerif Mergen, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) üyesi Hikmet Kaymaz ve Yakınları Kaybolan Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YAKAY-DER) Yöneticisi Kemal Aydın.





Bakan Eker: Diyarbakır'da 30 kişi gözaltında



Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır'da da KCK operasyonları düzenlendi. Aralarında BDP’li Derik Belediye Başkanı Çağlar Demirel ile Diyarbakır’ın Kayapınar BDP İlçe Başkanı Zübeyde Zümrüt’ün de bulunduğu yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, KCK operasyonuna ilişkin bir soru üzerine, savcılığın yaptığı bazı operasyonlar olduğunu ve bunun adli bir mesele olduğunu ifade ederek, ''Onunla ilgili bazı gözaltılar var. İstanbul'da, Diyarbakır'da. Başka illerde de var mı bilmiyorum. Şu anda Diyarbakır'da 30 civarında gözaltına alınma olduğuna dair bilgi aldım' dedi.



Gözaltına alınanların BDP'li belediye çalışanları Diyarbakır'a getirilmek üzere yola çıkarıldıkları öğrenildi. Diyarbakır merkez ve çevre illerde gözaltına alınanların ise Emniyet Müdürlüğü'ne sorgulanmaya başladıkları ifade edildi. KCK/TM kapsamında yeni adreslere de baskınlar yapılabileceği belirtildi.





Gaziantep'te gözaltına alınan 20 kişi adliyede



Gaziantep’te ise BDP İl Başkanı ve Şahinbey ilçe Başkanı’nın da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltında. Sorguları tamamlanan BDP’liler adliyeye sevk edildi.





