9 ilde kaçak çay operasyonu



T24 - 9 ilde gerçekleştirilen "Efor" adlı operasyonda ele geçirilen 280 ton kaçak çayı, yerli ve atık çöp çaylarla karıştırarak piyasaya sürdükleri iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.





Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Rize başta olmak üzere Ağrı, İstanbul, Adana, Van, Batman, Trabzon, Gümüşhane ve Hakkâri’de gerçekleştirilen operasyonda; gümrük işlemlerine tabi tutulmayan yabancı menşeli çayları yurda soktukları ve bu çayları yerli ve atık çöp çaylarla karıştırarak piyasaya sürdükleri iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı. Muhtelif tarihlerde yurda sokulan 280 ton kaçak çaya el konuldu.



Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, A.A., H.F.B., Ş.F., K.K., S.B. ve E.A., "Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üyesi olmak, eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye' ye ithal etmek, resmi belge düzenleme yetkisine sahip kamu görevlisine yalan beyanda bulunmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.





Şifre: Efor testi kaç?



Polisin "Efor" adını verdiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin yurda sokulan kaçak çay miktarını öğrenmek için kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde, "Efor testi kaç çıktı?" şeklinde şifre kullandıkları tespit edildi. Ele geçirilen kaçak çaylarla ilgili yapılan inceleme sonucunda çayların, düşük kaliteli yabancı menşeli ve Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu belirlendi.





Vergi kaybı 1 milyon 350 bin lira



Ele geçirilen kaçak çay nedeniyle devletin vergi kaybının yaklaşık 1 milyon 350 bin lira olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca, 3 ay önce İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda ele geçirilen kaçak çayların teslim edildiği deponun mührünü bozarak, kaçak çayları samanla değiştirmek istedikleri sırada suçüstü yakalandıkları da öğrenildi.



