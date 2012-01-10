-9 ilde hırsızlık çetesine operasyon KOCAELİ (A.A) - 10.01.2012 - Kocaeli merkezli 9 ilde hırsızlık çetesine yönelik eş zamanlı operasyonda, 60 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 29'u kadın 46 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğünün öncülüğünde çeşitli illerde evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen suç örgütü tespit edildi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, İstanbul, Antalya, Samsun, Ankara, Osmaniye, Çorum, Kırklareli ve Kayseri'de yaklaşık 600 polisin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çete lideri oldukları ileri sürülen H.T. ve N.Ö'nün de aralarında bulunduğu 29'u kadın, 46 kişi gözaltına alındı. Zanlıların bulundukları illerdeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kocaeli'ye getirilecekleri öğrenildi. Öte yandan, çete üyelerinin girdikleri evleri dağınık bırakmamak amacıyla hırsızlık için kadınları tercih ettikleri, kadınların da saç tokalarıyla kapı kilitlerini açtıkları ve 60 evden 1 milyon değerinde ziynet eşyası ve çeşitli malzemeler çaldıkları bildirildi.