T24 LogoT24 Logo
Gündem

9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 21 kişi gözaltına alındı

16 Ekim 2018 17:23

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 21 kişi gözaltına alındı. Firari 2 kişinin arandığı belirtildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı\'nın terör örgütlerine yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 23 kişinin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Balıkesir merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, İzmir, Isparta, Malatya ve Mersin\'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle aralarında profesör, astsubay, subay, polis, öğretmen ve devlet memurunun da olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Devrim DERİNBALIKESİR DHABALIKESİRFETÖPDYBalıkesirJandarma KomutanlığıBuKocaeli Bursa BilecikIsparta MalatyaMersinOperasyonlardaFirari
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24