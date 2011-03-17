9 ilde Ergenekon operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı



T24-

Eşi Ergenekon'dan alınınca intihar etmek istedi

Ankara'da emekli bir asker gözaltına alındı

Siirt'te bir subay gözaltına alındı

Muğla'da gözaltı

Mersin'de bir astsubay gözaltına alındı



Misafirhanedeki arama askeri personelin yakalanmasına yönelik





Araştırma görevlisinin evinde arama

Ergenekon soruşturması kapsamında, emekli bir askerin Ankara'da gözaltına alındığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emekli bir askeri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen emekli askerin, İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.Siirt'te düzenlenen operasyonda, Siirt'te de aramalar yapıldı. Aramalar sonucu Siirt İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli astsubay A.G. gözaltına alındı.Muğla Jandarma Komutanlığında da, İstanbul'da soruşturmayı yürüten savcılığın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği talimatla arama yapıldı. Aramada, adı açıklanmayan bir askeri personel gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında Mersin'de, bir astsubay gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş A.A, sağlık kontrolünden geçirildi. A.A'nın İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.İzmir'de İl Jandarma Komutanlığına ait misafirhanede yapılan aramanın, İstanbul'da soruşturmayı yürüten savcılığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği talimat üzerine ifade için aranan bir askeri personelin yakalanmasına yönelik olduğu bildirildi.Aramada adı açıklanmayan askeri personele ulaşılamazken, savcının bizzat katıldığı aramada bazı evraklara el konuldu. Evrakların soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılığına gönderileceği bildirildi.İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü soruşturma kapsamında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen talimatla kentin bazı noktalarında sabah saatlerinde arama başlatıldığı bildirildi.İÜ İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olan R.A'nın evinin de aralarında bulunduğu bazı yerlerde arama yapıldığı belirtildi.Gözaltına alınanlar olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.Malatya Valisi Ulvi Saran, arama sürecinin devam ettiğini, şu aşamada konuşmanın doğru olmayacağını belirterek, ''Türkiye'nin her tarafında emniyet kuvvetlerimiz üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Çalışmaların sonucu belli bir sürecin tamamlanmasıyla kendini gösterir. Şu anda çok şey söylemem mümkün değil'' dedi.