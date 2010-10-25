-9 İLDE 35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - ''Özel hayatın gizliliğine ilişkin'' soruşturma kapsamında 9 ilde 49 adreste yapılan operasyon çerçevesinde, 35 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, ''fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde bazı bürokratlar ile askerlere ilişkin ele geçirdikleri bilgiler ile görüntüleri kullanarak şantaj ve casusluk yapmayı amaçladıkları'' öne sürülen kişilere yönelik soruşturması kapsamında, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinden alınan karar üzerine, 9 ilde askeri birliklerin de aralarında bulunduğu 49 adreste arama yapıldı. Operasyon kapsamında emekli albay İ. S'nin de aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alınırken, 2'si amiral düzeyinde 7 muvazzaf subay hakkında da zorla getirme kararı verildiği öğrenildi.