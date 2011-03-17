-9 İLDE "ERGENEKON" OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında incelenen Malatya Zirve Yayınevi'ndeki cinayet davası ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Malatya, Siirt, Muğla ve İzmir'in aralarında olduğu 9 ilde arama ve gözaltılar yapıldı. -ANKARA'DA EMEKLİ BİR ASKER GÖZALTINA ALINDI Ergenekon soruşturması kapsamında, emekli bir askerin Ankara'da gözaltına alındığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emekli bir askeri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen emekli askerin, İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. -SİİRT'TE BİR ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI Siirt'te düzenlenen operasyonda, Siirt'te de aramalar yapıldı. Aramalar sonucu Siirt İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli astsubay A.G. gözaltına alındı. -MUĞLA'DA GÖZALTI Muğla Jandarma Komutanlığında da, İstanbul'da soruşturmayı yürüten savcılığın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği talimatla arama yapıldı. Aramada, adı açıklanmayan bir askeri personel gözaltına alındı. -MERSİN'DE BİR ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI Soruşturma kapsamında Mersin'de, bir astsubay gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş A.A, sağlık kontrolünden geçirildi. A.A'nın İstanbul'a gönderildiği öğrenildi. -MİSAFİRHANEDEKİ ARAMA ASKERİ PERSONELİN YAKALANMASINA YÖNELİK İzmir'de İl Jandarma Komutanlığına ait misafirhanede yapılan aramanın, İstanbul'da soruşturmayı yürüten savcılığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği talimat üzerine ifade için aranan bir askeri personelin yakalanmasına yönelik olduğu bildirildi. Aramada adı açıklanmayan askeri personele ulaşılamazken, savcının bizzat katıldığı aramada bazı evraklara el konuldu. Evrakların soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılığına gönderileceği bildirildi. -ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN EVİNDE ARAMA İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü soruşturma kapsamında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen talimatla kentin bazı noktalarında sabah saatlerinde arama başlatıldığı bildirildi. İÜ İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olan R.A'nın evinin de aralarında bulunduğu bazı yerlerde arama yapıldığı belirtildi. Gözaltına alınanlar olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Malatya Valisi Ulvi Saran, arama sürecinin devam ettiğini, şu aşamada konuşmanın doğru olmayacağını belirterek, ''Türkiye'nin her tarafında emniyet kuvvetlerimiz üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Çalışmaların sonucu belli bir sürecin tamamlanmasıyla kendini gösterir. Şu anda çok şey söylemem mümkün değil'' dedi.