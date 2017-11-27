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9 ilçede asansörlerin yüzde 80'i 'kullanılamaz ve tehlikeli' etiketi taşıyor

İlknur SARGUT/İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL'da  denetlenen asansörlerin yüzde 80'inin kullanılamaz ve tehlikeli olduğunu gösteren 'kırmızı etiket' taşıdığı ortaya çıktı

27 Kasım 2017 14:56

İlknur SARGUT/İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL\'da  denetlenen asansörlerin yüzde 80\'inin kullanılamaz ve tehlikeli olduğunu gösteren \'kırmızı etiket\' taşıdığı ortaya çıktı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul Şube Sekreteri Tataroğlu, İstanbul\'un 9 ilçesinde yılda 30 bin asansörün kontrol edildiğini ve bunların büyük çoğunluğunun kullanılamaz halde ve riskli olduğunu söyledi.

İstanbul Esenyurt\'ta 9 aylık Muhammed bebek lüks bir sitenin asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Yaşanan bu facia asansörlerin güvenlik sorununu bir kere daha gündeme getirdi. Muhammed bebeğin hayatını kaybettiği asansörün en son 2016 yılında kontrol edildiğine ve asansörde kırmızı etiket bulunduğuna dikkat çeken TMMOB İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim Tataroğlu, \"Muayene kuruluşları ve odamız tarafından yapılan kontroller sonucu kullanılmaması gereken asansörlere \'kırmızı etiket\' verilir. Bu etiket verildikten bir ay sonra asansördeki eksiklikler giderilmelidir. Eğer eksiklik giderilmediyse belediye bu asansörün kullanımı engellemek için mühürlemekle yükümlüdür\" dedi.

\"HER AY BAKIMI YAPILMALI\"

İstanbul\'un 9 ilçesinde yılda 30 bin asansörü kontrol ettiklerini belirten İbrahim Tataroğlu, bu asansörlerin yüzde 80\'inin ilk kontrolde kırmızı etiket aldığına dikkat çekti. TMMOB\'un kar amacı gütmeden kontrollerini yaptığını ifade eden Tataroğlu, \"Asansörler tasarımdan imalata, imalattan montaja kadar bakımda her adımda incelenmeli. Kullanılmaya başlandıktan sonra da her ay belirli dönemlerde periyodik bakımlarının yapılması gerekli. Yani baştan sona bir denetim ve uzmanlık gerektiren bir süreç\" diye konuştu.

\"ASANSÖRLERİNİ MOBİL UYGULAMAYLA DENETLEYECEKLER\"

Vatandaşların TMMOB tarafından kontrol edilen asansörleri artık mobil uygulama ile denetleyebileceklerini söyleyen Tataroğlu, \"Kontrol ettiğimiz asansörlerin son kontrol tarihleri mobil uygulama üzerinden denetlenebilecek. Buradan şikayet ve başvuru yapılabilecek. Uygulama, 2018 şubat ayından itibaren kullanılabilecek. Vatandaşlar, mobil uygulamayı telefonlarına indirecek ve asansörün kodunu girdiklerinde durumu kontrol edebilecekler\" şeklinde konuştu. 

(FOTOĞRAF)

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