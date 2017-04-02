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Spor

9 hafta sonra gol atan Van Persie, 3 puan getirdi

Fenerbahçe, Karabükspor deplasmanından 0-1'lik galibiyetle ayrıldı

02 Nisan 2017 01:21

Fenerbahçe zaman zaman zor anlar yaşadığı Karabükspor deplasmanında sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi. Robin van Persie ligde 9 hafta sonra fileleri havalandırdı ve sarı-lacivertliler rakibini 1-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Karabükspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, Başakşehir’in kaybettiği haftada 2. sıra için umut tazeleyerek farkı 6’ya indirdi. Sarı-lacivertliler maç fazlasıyla 47 puana yükseldi. Karabükspor ise 34 puan ve maç fazlasıyla 9. sırada kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Akhisar Belediyespor’u konuk ederken; Karabükspor, Bursaspor’u sahasında ağırlayacak.

Van Persie 9 hafta son gol attı, 3 puan geldi

Dakikalar 84’ü gösterdiğinde Fenerbahçe galibiyet golünü buldu. Moussa Sow’un kaleye gönderdiği topu ayağıyla kontrol eden Van Persie, kale önünde topla buluşarak vuruşunu yaptı ve kaleci Ahmet Şahin’i mağlup ederek topu filelerle buluşturdu. Fenerbahçe, son bölümde 1-0 öne geçti!

Hollandalı yıldız 11. haftadaki Galatasaray maçından bu yana ilk lig golünü atarak kariyerinin en uzun gol atamama serisini sonlandırdı.

 

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