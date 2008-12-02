9. hafta programı

Beko Basketbol Ligi'nde 9. hafta maçlarının programı belli oldu.



Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:



5 Aralık Cuma:



16.00 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi–Mersin Büyükşehir Belediyesi (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)



19.00 Türk Telekom–Aliağa Petkim (Ankara Atatürk)



6 Aralık Cumartesi:



14.00 Galatasaray Cafe Crown–Kepez Belediyesi (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi–Beşiktaş Cola Turka (Antalya Atatürk)



17.00 Pınar Karşıyaka–Efes Pilsen (Karşıyaka)



17.15 Darüşşafaka Cooper Tires-Fenerbahçe Ülker (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



18.00 Erdemir–Casa TED Ankara Kolejliler (Erdemir)



19.00 Banvit–OYAK Renault (Banvit Kara Ali Acar)

