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Spor

9. hafta programı

Beko Basketbol Ligi'nde 9. hafta maçlarının programı belli oldu.

02 Aralık 2008 02:00

Beko Basketbol Ligi'nde 9. hafta maçlarının programı belli oldu.

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

5 Aralık Cuma:

16.00 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi–Mersin Büyükşehir Belediyesi (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)

19.00 Türk Telekom–Aliağa Petkim (Ankara Atatürk)

6 Aralık Cumartesi:

14.00 Galatasaray Cafe Crown–Kepez Belediyesi (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi–Beşiktaş Cola Turka (Antalya Atatürk)

17.00 Pınar Karşıyaka–Efes Pilsen (Karşıyaka)

17.15 Darüşşafaka Cooper Tires-Fenerbahçe Ülker (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Erdemir–Casa TED Ankara Kolejliler (Erdemir)

19.00 Banvit–OYAK Renault (Banvit Kara Ali Acar)

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