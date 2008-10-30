9. hafta hakemleri

Turkcell Süper Lig'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
1 Kasım Cumartesi:
14.00 Hacettepe-Konyaspor: Aytekin Durmaz
15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
19.00 Eskişehirspor-Fenerbahçe: Kuddusi Müftüoğlu
2 Kasım Pazar:
14.00 Sivasspor-Denizlispor: Suat Arslanboğa
14.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Deniz Çoban
14.00 Bursaspor-Ankaraspor: Koray Gençerler
14.00 Kocaelispor-Ankaragücü: Süleyman Abay
15.00 Kayserispor-Beşiktaş: Selçuk Dereli
19.00 Galatasaray-Gaziantepspor: Halis Özkahya