T24 LogoT24 Logo
Spor

9. hafta hakemleri

Turkcell Süper Lig'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

30 Ekim 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

1 Kasım Cumartesi:

14.00 Hacettepe-Konyaspor: Aytekin Durmaz

15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

19.00 Eskişehirspor-Fenerbahçe: Kuddusi Müftüoğlu

2 Kasım Pazar:

14.00 Sivasspor-Denizlispor: Suat Arslanboğa

14.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Deniz Çoban

14.00 Bursaspor-Ankaraspor: Koray Gençerler

14.00 Kocaelispor-Ankaragücü: Süleyman Abay

15.00 Kayserispor-Beşiktaş: Selçuk Dereli

19.00 Galatasaray-Gaziantepspor: Halis Özkahya




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24