9. hafta hakemleri



Turkcell Süper Lig'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.



Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:



1 Kasım Cumartesi:



14.00 Hacettepe-Konyaspor: Aytekin Durmaz



15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır



19.00 Eskişehirspor-Fenerbahçe: Kuddusi Müftüoğlu



2 Kasım Pazar:



14.00 Sivasspor-Denizlispor: Suat Arslanboğa



14.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Deniz Çoban



14.00 Bursaspor-Ankaraspor: Koray Gençerler



14.00 Kocaelispor-Ankaragücü: Süleyman Abay



15.00 Kayserispor-Beşiktaş: Selçuk Dereli



19.00 Galatasaray-Gaziantepspor: Halis Özkahya









