9 günlük tatilde acı kaza bilançosu: 147 ölü, 702 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 147\'YE, YARALI SAYISI İSE 702\'YE YÜKSELDİ

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, Kurban Bayramı tatilinin son günü olan 26 Ağustos Pazar günü saat 22.30\'a kadar yurt genelinde 192 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 147 kişi öldü, 702 kişi ise yaralandı.

TATİLİN SON GÜNÜ

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günü saat 22.30\'a kadar ise 28 kaza meydana geldi. İzmir (3), Bolu (2), Bursa (2), Uşak (2), Ordu (2), Tekirdağ (2), İstanbul (2), Kütahya (2), Şanlıurfa, Hatay, Muğla, Kayseri, Çorum, Manisa, Sakarya, Gaziantep, Amasya, Balıkesir ve Giresun\'da meydana gelen kazalarda, 20 kişi öldü, 58 kişi de yaralandı.