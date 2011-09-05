9 günlük bayram tatilinde 168 kişi yollarda öldü!

T24

Gün gün bilanço

Duble yol ve otoyolların artması, tedbirlerin artırılmasına karşın 9 günlük uzun tatilde kazalar yine hız kesmedi. İstanbul kent merkezi dışında yurt genelinde bugün saat 17.00’ye kadar bildirilen kazalarda, toplam 168 kişi öldü, 752 kişi de yaralandı.9 günlük bayram tatili boyunca trafikte iç karartan günlük rakamlar şöyle:* 9 günlük tatilin ilk günü olan geçen cumartesi günü meydana gelen kazalarda 32 kişi öldü, 146 kişi yaralandı.* Pazar günkü kazalarda 15 kişi öldü, 68 kişi yaralandı.* Arife günü olan pazartesi günkü kazalarda ise 23 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı.* Ramazan Bayramı ve Zafer Bayramı’nın birlikte kutladığı geçen salı meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 88 kişi yaralandı.* Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan çarşamba günü meydana gelen kasalarda da 22 kişi öldü, 67 kişi yaralandı.* Ramazan Bayramı’nın üçüncü ve son günü olan perşembe günkü kazalar yine canlar aldı. Kazalarda toplam 12 kişi öldü, 87 kişi de yaralandı.* Cuma günü meydana gelen kazalar ise 11 kişi öldü, 80 kişi yaralandı.* Dönüşlerin hız kazandığı Cumartesi günü meydana gelen kazalarda ise ölenlerin sayısı yine artış gösterdi. Yurdun dört bir yanındaki kazalarda 21 kişi öldü, 137 kişi yaralandı.* Bugün ise 9 günlük uzun tatil son gününde yine birçok aile dönüşü son güne bıraktığı için yollara düştü. Çoğunluğu aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu bugün saat 17.00’ye kadar meydana gelen kazalarda 15 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.