T24 LogoT24 Logo
Gündem

9 GÜNDE 138 KİŞİ ÖLDÜ ANKARA (A.A)

21 Kasım 2010 19:44

-9 GÜNDE 138 KİŞİ ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 21.11.2010 - Kurban Bayramı dolayısıyla 9 güne çıkan tatilde meydana gelen trafik kazalarında 138 kişi öldü, 731 kişi yaralandı. Derlenen bilgiye göre, Kurban Bayramı'yla birlikte 9 güne ulaşan tatilin başladığı 13 Kasım Cumartesi günü, tüm uyarılara rağmen, yurdun çeşitle yerlerinde trafik kazası haberleri gelmeye başladı. Tatilin başladığı 13 Kasım gününden bugün saat 17.00'a kadar meydana gelen trafik kazalarında 138 kişi öldü, yaralanan 731 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Trafik kazalarının bilançosu şöyle:                     Ölü - Yaralı 13 Kasım Cumartesi : 19 - 75 14 Kasım Pazar     : 17 - 102 15 Kasım Pazartesi : 17 - 79 16 Kasım Salı      : 19 - 48 17 Kasım Çarşamba  : 16 - 89 18 Kasım Perşembe  : 11 - 97   19 Kasım Cuma      : 13 - 109 20 Kasım Cumartesi : 18 - 73  21 Kasım Pazar     :  8 - 59 (Saat: 17.00'a kadar)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24