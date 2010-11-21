-9 GÜNDE 138 KİŞİ ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 21.11.2010 - Kurban Bayramı dolayısıyla 9 güne çıkan tatilde meydana gelen trafik kazalarında 138 kişi öldü, 731 kişi yaralandı. Derlenen bilgiye göre, Kurban Bayramı'yla birlikte 9 güne ulaşan tatilin başladığı 13 Kasım Cumartesi günü, tüm uyarılara rağmen, yurdun çeşitle yerlerinde trafik kazası haberleri gelmeye başladı. Tatilin başladığı 13 Kasım gününden bugün saat 17.00'a kadar meydana gelen trafik kazalarında 138 kişi öldü, yaralanan 731 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Trafik kazalarının bilançosu şöyle: Ölü - Yaralı 13 Kasım Cumartesi : 19 - 75 14 Kasım Pazar : 17 - 102 15 Kasım Pazartesi : 17 - 79 16 Kasım Salı : 19 - 48 17 Kasım Çarşamba : 16 - 89 18 Kasım Perşembe : 11 - 97 19 Kasım Cuma : 13 - 109 20 Kasım Cumartesi : 18 - 73 21 Kasım Pazar : 8 - 59 (Saat: 17.00'a kadar)