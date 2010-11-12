-9 FUTBOLCU İLK KEZ MİLLİ TAKIMDA İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - (A) Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile 17 Kasım Çarşamba günü Amsterdam'da yapacağı özel maçın aday kadrosunu açıklayan Teknik Direktör Guus Hiddink'in önemli değişikliklere imza attığı görüldü. Milli takımda bir gençleştirme çalışması yapıldığını ve bazı genç oyuncuları izlediklerini daha önce bildiren Guus Hiddink'in Hollanda maçı aday kadrosuna çağırdığı 24 oyuncudan 9'u, milli takımdan ilk kez davet aldı. Hollanda maçı aday kadrosuna davet edilen isimlerden Kayserispor'dan Serdar Kesimal, Bursaspor'dan İbrahim Öztürk, Beşiktaş'tan Ersan Adem Gülüm, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Gökhan Süzen, Kasımpaşa'dan Yekta Kurtuluş, Manisaspor'dan Yiğit İncedemir, Gaziantepspor'dan Orhan Gülle, 1.FC Nurnberg'den Mehmet Ekici ve Trabzonspor'dan Engin Baytar, ilk kez milli formayı giyme fırsatı yakalayacak isimler oldu. Ayrıca, kadroda yer alan Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm'ün Avustralya yerine Türkiye'yi tercih ettiği ortaya çıkarken, daha önce tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullanacağı açıklayan 1. FC Nurnberg'in gurbetçi oyuncusu Mehmet Ekici de ilk kez kadroya davet edildi. -HİDDİNK 12 OYUNCUYU ÇAĞIRMADI- Guus Hiddink, (A) Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadığı Almanya ve Azerbaycan maçlarının aday kadrosunda yer alan ve şu an sakatlığı bulunmayan 12 oyuncuyu, Hollanda maçının aday kadrosunda tercih etmedi. Almanya ve Azerbaycan maçları için açıklanan aday kadroda yer alan isimlerden Hakan Arıkan, Cenk Gönen, İbrahim Toraman, Mehmet Aurelio, Necip Uysal (Beşiktaş), Ömer Erdoğan (Bursaspor), Ceyhun Gülselam (Trabzonspor), Tuncay Şanlı (Stoke City), Halil Altıntop (Eintracht Frankfurt), Semih Şentürk (Fenerbahçe), Mevlüt Erdinç (Paris Saint-Germain) ve Sercan Yıldırım (Burssapor) bu kez kadroya alınmadı. Ayrıca, Almanya-Azerbaycan maçları aday kadrosunda yer alan oyunculardan Nihat Kahveci (Beşiktaş), Arda Turan, Hakan Balta (Galatasaray), Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu ve Özer Hurmacı'nın (Fenerbahçe) sakatlıkları bulunuyor. -İBRAHİM AKIN 4,5 YIL SONRA- Guus Hiddink'in Hollanda maçı aday kadrosuna çağırdığı İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu İbrahim Akın, yaklaşık 4,5 yıl aradan sonra yeniden (A) Milli Takım'a dönmüş oldu. (A) Milli Takım kadrosunda en son 4 Haziran 2006 tarihinde Makedonya ile yapılan özel maçta yer alan İbrahim Akın, uzun bir aradan sonra tekrar (A) takım seviyesine milli formayı giyme şansı elde etti.