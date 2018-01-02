9 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 25 Aralık 2017 günü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi. Polis, özel sektör ve örgüte bağlı kapatılan çeşitli kurumlarda çalışan 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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