9 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

İTÜ Basketbol\'dan geleceğe önemli yatırım!
Harun Erdenay: \"Bu takım gelecekte İTÜ Basketbol\'un temellerini oluşturacak\"
\"İTÜ uzun zamandır altyapıya gereken ilgiyi vermiyordu\"
\"Gelecek yıllarda daha çok oyuncumuz Milli Takım\'da oynayacaktır\"
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
19.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
20.00 Milliler, İsveç maçının son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı Friends Arena\'da yapacak.
İSVEÇ
13.00 İsveç Milli Takımı, hazırlıklarını tamamlayacak.
14.15 Teknik direktör Janne Andersson, basın toplantısında konuşacak.
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah beyazlılar, Vodafone Park\'ta Altınordu ile hazırlık maçı oynayacak.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılı takım, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.
- Efsane atlet İsmail Akçay\'ın adına Balıkesir\'de düzenlenen Yol Koşusu\'nun 10\'uncusu start alacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ
16.00 Ukrayna - Slovakya
19.00 Danimarka - Galler
19.00 Bulgaristan - Norveç
19.00 Gürcistan - Letonya
19.00 Makedonya - Ermenistan
21.45 Güney Kıbrıs - Slovenya
21.45 Fransa - Hollanda
21.45 Liechtenstein - Cebelitarık
HAZIRLIK MAÇLARI
18.30 Çaykur Rizespor - Giresunspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor