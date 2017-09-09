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Spor

9 Eylül Cumartesi Spor Gündemi

SÜPER LİG 17:00 Kardemir Karabükspor - Beşiktaş 17:00 Demir Grup Sivasspor - Kayserispor 20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir 20:00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor FENERBAHÇE 16

09 Eylül 2017 12:10

SÜPER LİG
17:00 Kardemir Karabükspor - Beşiktaş
17:00 Demir Grup Sivasspor - Kayserispor
20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
20:00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

FENERBAHÇE
16.00 Türkiye\'ye Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyayı getiren milli atlet Ramil Guliyev, Maraton Fenerium mağazasında taraftarlarla buluşacak.

GALATASARAY
18.00 Sarı-kırmızılılar Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
21.00 Galatasaray, Antalya\'ya hareket edecek.

TRABZONSPOR
11.00 Başkan Muharrem Usta\'nın katılımıyla, yeni transferler için imza toreni düzenlenecek.

BURSASPOR
14.00 Yusuf Erdoğan ile sözleşme imzalanacak.

Tamamlandığı zaman İzmir\'deki tesis sorununu kökünden çözecek Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temelleri, Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılacak.

TFF 1. LİG
17.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)
17.00 MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Altınordu-Çaykur Rizespor (Bornova)

EUROBASKET 2017 SON 16 TURU
12:30 Slovenya - Ukrayna
15:15 Almanya - Fransa
18:45 Finlandiya - İtalya
21:30 Litvanya - Yunanistan

AVRUPA LİGLERİ
18:00 Nice - Monaco (Beşiktaş\'ın rakibi)
19.30 Hoffenheim - Bayern Münih (Başakşehir\'in rakibi)
20.00 Slavia Sofia - Ludogorets Razgrad (Başakşehir\'in rakibi)
22:30 Porto - Chaves (Beşiktaş\'ın rakibi)

BALKAN KÜREK ŞAMPİYONASI ALTINBOYNUZ HALİÇ\'TE BAŞLIYOR.
08.00 - 08.20 Açılış Seramonisi
09.30 - 11.30 İlk Gün Final Yarışları
13.00 - 15.00 Pazar Yarışları Isınma Antrenmanı

ARABA YARIŞI
Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa 4. yarışı için Fransa\'nın Magny Cours pistinde olacak.

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SÜPER LİG 1700 Kardemir KarabüksporBeşiktaş 1700 Demir Grup SivassporKayserispor 2000 FenerbahçeMedipol Başakşehir 2000 Atiker KonyasporAytemiz Alanyaspor FENERBAHÇE 16Türkiye Dünya AtletizmRamil Guliyev Maraton Fenerium

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