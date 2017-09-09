9 Eylül Cumartesi Spor Gündemi

SÜPER LİG
17:00 Kardemir Karabükspor - Beşiktaş
17:00 Demir Grup Sivasspor - Kayserispor
20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
20:00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
FENERBAHÇE
16.00 Türkiye\'ye Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyayı getiren milli atlet Ramil Guliyev, Maraton Fenerium mağazasında taraftarlarla buluşacak.
GALATASARAY
18.00 Sarı-kırmızılılar Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
21.00 Galatasaray, Antalya\'ya hareket edecek.
TRABZONSPOR
11.00 Başkan Muharrem Usta\'nın katılımıyla, yeni transferler için imza toreni düzenlenecek.
BURSASPOR
14.00 Yusuf Erdoğan ile sözleşme imzalanacak.
Tamamlandığı zaman İzmir\'deki tesis sorununu kökünden çözecek Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temelleri, Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılacak.
TFF 1. LİG
17.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)
17.00 MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Altınordu-Çaykur Rizespor (Bornova)
EUROBASKET 2017 SON 16 TURU
12:30 Slovenya - Ukrayna
15:15 Almanya - Fransa
18:45 Finlandiya - İtalya
21:30 Litvanya - Yunanistan
AVRUPA LİGLERİ
18:00 Nice - Monaco (Beşiktaş\'ın rakibi)
19.30 Hoffenheim - Bayern Münih (Başakşehir\'in rakibi)
20.00 Slavia Sofia - Ludogorets Razgrad (Başakşehir\'in rakibi)
22:30 Porto - Chaves (Beşiktaş\'ın rakibi)
BALKAN KÜREK ŞAMPİYONASI ALTINBOYNUZ HALİÇ\'TE BAŞLIYOR.
08.00 - 08.20 Açılış Seramonisi
09.30 - 11.30 İlk Gün Final Yarışları
13.00 - 15.00 Pazar Yarışları Isınma Antrenmanı
ARABA YARIŞI
Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa 4. yarışı için Fransa\'nın Magny Cours pistinde olacak.