9 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Mehmet Topal, bu sabah ameliyat için Almanya\'ya gidiyor!

-Tecrübeli futbolcunun 2 aydır sakat sakat oynadığı ve büyük fedakarlık yaptığı ortaya çıktı!



A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.30 Rize\'de Bosna Hersek ile oynanacak özel maçın hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

12.00 Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Galatasaray Büyükçekmece Spor Tesisleri Projesi\'nin hayata geçirilmesi için yer teslim protokolü imzalıyor. Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası\'nda gerçekleşecek teslim töreninde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay da hazır bulunacak.

BEŞİKTAŞ

15.00 Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek. (Vodafone Park)

FENERBAHÇE

14.30 1907 Fenerbahçe Derneği, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü ile yapacağı iş birliğiyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

- Sarı lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecek.

VOLEYBOL

18.00 Efeler Ligi\'ni şampiyon olarak bitiren Halkbank ile 2017 Kupa Voley finalisti Maliye Piyango, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası\'nda karşı karşıya gelecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

AVRASYA MARATONU

10.30 40\'ıncı İstanbul Maratonu öncesi basın toplantısı düzenlenecek.

BİSİKLET

10.00 Bu yıl 54. kez düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Konya\'dan start alacak.

BASKETBOL

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

21:00 Medi Bayreuth - Beşiktaş Sompo Japan

- EuroCup Kadınlar -

16.00 OGM Ormanspor - Basket 90 Gdynia