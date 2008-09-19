9 değil, 14 canlı adam

İngiltere'de 90 yaşında emekli bir adam, yaşamı boyunca 14 kez ölümden döndü. Kendisini "yaşayan en şanslı adam" sözleriyle değerlendiren Alec Alder'ın 90 yıllık ömrü, otomobil kazaları, bir bombardıman ve evine düşen savaş uçağına sahne oldu.



6 torunu bulunan Alder, ölümle ilk kez 1926 yılında ağaçtan karnının üstüne düştüğünde yüzleşti. Bundan 3 yıl sonra bisiklet sürürken otomobil çarpan Alder'in hayatı, aracın şoförünün şans eseri doktor çıkması ve kendisini olay yerinde tedavi etmesi sonucu kurtuldu.



Adler, 1939 yılı Ekim ayında 21 yaşındayken Glosters Kara Birlikleri Alayında askere alındı, bu sırada patlak veren İkinci Dünya Savaşı nedeniyle bölüğü, Dunkirk'de savaşa çağrıldı, ancak nişanlısı Ada ile evlilik tarihlerini iki ay öne alan Adler'e 5 günlük izin verildi. Adler, balayından sonra kışlaya döndüğünde bölüğü görev yerine gittiğinden Cheltenham'a gönderildi, bundan 6 hafta sonra Dunkirk'e giden bölüğün tamamı öldü.



Tankın altından sağ çıktı



Emekli kömür tüccarı olan Adler, 1942 yılında Yorkshire'da askeri eğitim sırasında bir tankın altında kaldı, yine şans eseri yerin çamurlu olması nedeniyle tankın üzerinden geçtiği ayağı ve bacağı sadece çamura gömüldü.



Olaydan bir yıl sonra çavuş olarak görevlendirildiği Davon'da bir akrabalarının evinde çatı katındaki yatak odasında kalan Adler'i bu kez de uykudayken bir savaş uçağı yakaladı. Uçak, evin bir bölümünü yıktıktan sonra düştüğü bahçede alev aldı.



Adler'in ölümle yüzleştiği diğer anlar



1940- İngiltere'de savaş sırasında havaalanı muhafızlığını yaparken bombardımandan sağ kurtuldu.



1940- Gravesend'de bombardımandan kurtuldu.



1943- Bulunduğu geminin motoru bozulan Adler, Alman denizaltılarının saldırısından kurtuldu.



1944- Burma'da silah arkadaşının ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı.



1944- Burma'da bir futbol maçı sırasında bacağı kırılan ve hastaneye kaldırılan Adler, burada da düşmanın elinden kurtuldu.



1945- Savaştan sonra Cebelitarık'tan eve dönüş yolunda şiddetli bir fırtınaya yakalanan gemisi az daha batıyordu.



1947- Blackpool'a seyahat ederken kullandığı araca az kalsın kamyon çarpıyordu.



1977- Yine bir araba kazasından sağ kurtuldu.



1997- Aracıyla Galler'den Stroud'a giderken bir kamyonun kapılarının tam önünde açılması sonucu büyük bir kaza atlattı.