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9 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdıkları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 öğrenciden 9'u "Terör örgütü propaganda

04 Nisan 2018 01:34

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Boğaziçi Üniversitesi\'nde Afrin\'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdıkları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 öğrenciden 9\'u \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan tutuklandı.  
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, 19 Mart\'ta Boğaziçi Üniversitesi\'nin Kuzey Kampüsü\'nde Afrin\'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüpheli öğrenci \"PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak\" suçundan akşam saat 17.30 sıralarında tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan 15 öğrenciden 9\'unun \"PKK/KCK / YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak\" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.
 

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