9 bin lira asgari ücrete ret

İsviçre'de asgari ücretin yaklaşık 9 bin lira olmasını öngören teklif, yapılan halk oylamasında reddedildi.

İsviçre halkı, asgari ücretin 4 bin İsviçre frangı (9 bin 400 lira) olmasını referandumda reddetti.

İşçi sendikaları, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller grubunca desteklenen ancak merkez sağ politikacılar tarafından ülkedeki şirketlerin girişimlerini etkileyeceği düşüncesiyle aleyhte kampanya yapılan çalışma saati ücretinin 22 İsviçre frangı, (52 TL) olmasını öngören halk inisiyatifi bugün referandumda oylandı.

Referandumda oy veren İsviçrelilerin yüzde 76,3'ü çoğunluğu kadın yaklaşık 300 bin işçiyi etkileyecek inisiyatifi reddetti.

Ortalama çalışma süresinin 180 saat civarında olduğu İsviçre'de, teklifin kabul edilmesi halinde, dünyanın en yüksek asgari ücreti yani yaklaşık 9 bin 400 lira ücret uygulanacaktı.

İsviçre yasalarında henüz asgari ücretle ilgili bir düzenleme bulunmuyor ancak istatistiki verilere göre İsviçre'deki işçilerin yüzde 90'ından fazlası halihazırda 4 bin İsviçre frangının üzerinde maaş alıyor.