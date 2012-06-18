9 bin Bağ-Kur'luya geriye dönük ödeme yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 9 bin 236 Bağ-Kur’lunun 'basamak' mağduriyetine son vermek için yeni hesaplamayla basamağa göre 15-20 bin lira arasında geriye dönük ödeme yapacak.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2000 yılı öncesinde emekli olanların maaşlarında iyileştirmeyi öngören intibak düzenlemesinin ardından, önemli bir mağduriyeti gidermek için düğmeye bastı. SGK, kamuoyunda ‘basamak mağduru’ olarak bilinen 9 bin 236 Bağ-Kur’luya geriye dönük ödeme yapma kararı aldı.

Star Gazetesi'nin haberine göre karar çerçevesinde, basamak mağdurlarına 'satın aldıkları basamaklara' göre 15-20 bin lira arasında toplu ödeme yapılacak. Basamak sıkıntısı 9 yıl önceye dayanıyor. 2003 yılında çıkarılan 4956 sayılı kanun ile Bağ-Kur’lulara basamak satın alma hakkı verildi. Bağ-Kur üyeleri, peşin prim ödemesi yaparak maaşlarını yükselttiler. Ancak maaşlarının hesaplanması tartışma konusu oldu.

Basamak satın alan Bağ-Kur’lular SGK’nın hesaplamasına itiraz etti. Bazı üyeler konuyu mahkemeye taşırken, mahkeme hesaplamaların yeniden yapılması yönünde karar aldı. SGK da, mahkemelerin örnek kararları üzerine, basamak satın alan tüm Bağ-Kur’luların maaşlarını yeniden hesaplama ve geriye dönük ödeme yapma kararı aldı.

SGK yetkililerinin, hesaplamaların tamamı ağustos ayına kadar tamamlayarak aynı ay içinde basamak mağdurlarına ödeme yapmayı planladığı bildirildi. SGK’nın yeni hesaplama kararından, basamak satın alan ve satın alma bedellerini ödeyen tüm üyeler yararlanacak. Basamak satın almak için başvuran 9 bin 236 kişiden, 2 bin 650'si borçlarını ödemediği için bu haktan yararlanamadı. Geri kalanların 4 bin 839’una maaş bağlanırken, 1.747 kişi ise aylık bağlama şartları oluşmadığı için bekleme aşamasında bulunuyor.