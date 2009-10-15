9 bakanla Irak çıkarması

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin başkanlar düzeyindeki toplantısına katılmak üzere bugün Irak’a gidiyor.



Başbakanlık Basın Merkezi’nden dün yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, bugün Bağdat’a günübirlik kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan’a ziyareti sırasında, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi çalışmalarının eş güdümünden sorumlu Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Konsey bünyesinde görevli dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu eşlik edecek. Erdoğan’ın heyetinde, 30’a yakın işadamı ve üst düzey bürokratlar da yer alacak.



Erdoğan, Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile birlikte “Türkiye-Irak Ortak Kabine Toplantısı”na eşbaşkanlık edecek. Erdoğan, temasları kapsamında Maliki’nin yanı sıra Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Meclis Başkanı Ayad El Samarrai ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Tarık Haşimi ve Adil Abdülmehdi ile ikili görüşmeler yapacak.



Erdoğan’ın, Talabani ile ABD’de yaptığı görüşmede mutabık kaldığı “terörle mücadele konusunda somut adım atılması” konusunu ele alacağı ve Talabani ile atılacak somut adımların neler olabileceğini konuşacağı öğrenildi.



Erdoğan’ın gündeminde, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’a sınır ötesi operasyon yapmasına olanak sağlayan Başbakanlık tezkeresinin süresinin bir yıl daha uzatılması konusunun da olduğu kaydedildi. Erdoğan, Talabani ile sınırötesi operasyon kapsamında yapılacak hava operasyonlarına ilişkin Irak hava sahasının kullanılması konusunu da görüşecek. 1 Ocak 2009’da Irak hava sahasının denetimi ABD’den Irak Merkezi Yönetimi’ne geçmişti.