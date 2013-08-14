'9 aylık tutuklukta midesinin dörtte üçünü kaybetti'

Hülya Karabağlı/Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, 9 aylık tutukluluğu sırasında mide kanserine yakalanan ve tahliye talebi reddedilen Kemal Avcı’ın annesi Yeter Avcı ve babası Mehmet Avcı ile TBMM’de basın toplantısı yaptı. Avcı’nın acılı ailesi toplantı boyunca çocuklarının hastane odasında ne halde olduğunu gösteren fotoğrafı tuttu. Hüseyin Aygün, son 10 yılda 2 bin kişinin cezaevlerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Aygün, Avcı’nın midesinin dörtte üçünün alındığını ve çok zor bir durumda olduğunu hatırlatarak tahliye edilmesini istedi.

‘Oğlumu dört kişi kaldıramıyor; kelepçe takmak istiyorlar’

Anne Yeter Avcı, gözleri yaşlı, oğlunun durumunu anlattı. Hastanede tedavi altındayken eline kelepçe vurulmak istendiğini ve buna bir anne olarak izin vermediğini söyledi. “Dört kişi onu yataktan kaldıramıyoruz. Nereye kaçacak; kelepçeyi engelledim” diyen anne Yeter, oğlunun tahliye edilmesi çağrısında Cumhurbaşkanı'na da seslendi.

'Fişlemeyle ilgili kişisel suç duyurusunda bulunmayacağım'

Aygün, basın toplantısında kendi isminin de yer aldığı fişleme iddialarına ilişkin ‘suç duyurusunda bulunacak mısınız” sorusuna, “Parti suç duyurusunda bulunacak. Ben Türkiye’de meşru bir yargı olmadığı için kişisel olarak suç duyurusunda bulunmayacağım” yanıtı verdi.