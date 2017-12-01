9 aylık hamile eşini dövdü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da Salih D. (43), tartıştığı eşi 9 aylık hamile eşi Naime D.\'yi (37) tekme tokat dövdü. Hamile kadın, doğum ihtimaline karşılık hastaneye götürüldü.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar mahallesinde meydana geldi. Salih D., sabah evde tartıştığı 9 aylık hamile eşi Naime D.\'ye tekme tokat dövdü. Çiftin kızı İpek D. (20) dayak yiyen annesini babasının elinden güçlükle kurtarıp polis çağırdı. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği hamile kadın, doğum ihtimaline karşın Adana Şehir Hastanesi\'ne götürüldü.

Polis, kaçan Salih D.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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