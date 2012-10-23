İçişleri Bakanlığı: 9 ayda 970 PKK’lı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre, Ocak-Eylül 2012 döneminde Türkiye kırsalı ile Kuzey Irak’taki sınır ötesi harekatlarda 970 PKK'lı öldürüldü, 30 PKK'lı da yaralı olarak ele geçirildi.

Bugün gazetesinde yer alan rapora göre, 174 PKK’lı örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Polis ve jandarmanın yürüttüğü PKK/KCK soruşturmalarında da 6 bin 300 örgüt üyesi, sempatizan ile örgüte yardım-yataklık eden kişi gözaltına alındı. Sıcak temas sağlanan operasyonlarda toplam 300 kilo RDX (C-4, A-4 plastik patlayıcı) ile 2 ton 900 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Rapora göre, son dönemde artan kara ve hava harekatları PKK’daki eleman sayısını düşürdü. Daha önce 5.500-6 bin dolayında olan mevcut, 4 bin-4.500’e geriledi. Şu anda Türkiye kırsalında 1.500-1.600 dolayında silahlı PKK'lı bulunduğu değerlendirildi.

Bordo Bereliler, Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât ve komando birliklerince icra edilen operasyonlarda 400 adet Kalaşnikof, M-16 ve Kanas gibi uzun namlulu silah ile 800 adet el bombası yakalandı. Savunma tipi el bombalarının Rusya ve Almanya menşeli olması dikkat çekti.

Rapora göre, örgüt yöneticilerinden Murat Karayılan’ın telsiz konuşmaları dinlemeye takıldı. Karayılan örgüt mensuplarına, “Karakol baskınlarında çok zayiat veriyoruz. Bu eylemlerden vazgeçin, canlı bombaları metropollere gönderin” diye talimat verdi.

Hiçbir şekilde devletle örgüt arasında bir görüşme yapılmadığını iddia eden Karayılan, bu tür görüşmelerin olması için Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması gerektiğini savundu.