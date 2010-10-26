9 ayda 23 milyon turist geldi

T24 - Türkiye'ye ilk 9 ayda 23.14 milyon turist gelirken, turizm gelirleri 15.55 milyar dolara ulaştı.



Türkiye'ye ilk 9 ayda bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 5.98 artışla 23.14 mln yabancı ziyaretçi gelirken, turizm gelirleri ise yine ilk 9 ayda yüzde 4.24 düşüşle 15.55 milyar dolar oldu.



Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımladığı Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi verilerine göre Eylül'de yüzde 11.17 artışla 3.48 milyon kişi olurken, ilk 9 aydaki yabancı ziyaretçi sayısı 23.14 milyon oldu. Bir önceki yıl ilk 9 ayda yabancı ziyaretçi sayısı 21.83 milyon idi.



TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre ise turizm gelirleri 3. çeyrekte 2009 yılı aynı döneme göre yüzde 10 azalarak 8.57 milyar dolar olurken, gelirler ilk 9 ayda 15.55 milyar dolar oldu. Bir önceki yıl ilk 9 ayda gelirler 16.24 milyar dolar olmuştu.



Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan verilere göre ilk 9 ayda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 14.56 pay ve 3.37 milyon kişi ile birinci, Rusya yüzde 12.18 pay ve 2.82 milyon kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 10 pay ve 2.31 milyon kişi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi İran, Bulgaristan, Hollanda, Gürcistan, Fransa, Suriye ve İtalya izledi.





