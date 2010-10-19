-9 AYDA 22 MASERATİ SATILDI ADANA (A.A) - 19.10.2010 - Lüks otomobil satışlarında kriz öncesine dönüldüğü, İtalyan lüks ve spor otomobili üreticisi Maserati'nin Türkiye'de yılın 9 aylık döneminde 22 adet satış yaptığı bildirildi. Türkiye distribütörü FerMas Oto Ticaret AŞ, ''Maserati Roadshow 2010''u Adana'da gerçekleştirdi. Organizasyonda ''GranTurismo S Automatico'' modelin yanı sıra 4 kapılı sportif ''Coupe Sedan Quattroportre'' ile test sürüşü yapıldı. Şirketin satış müdürü Esra Bacaksız, yaptığı açıklamada, dünyada her yıl 5 bin adet tamamen el yapımı olan Maserati üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye'de 150 kişide bu otomobilin bulunduğunu söyledi. Lüks otomobil satışlarında kriz öncesine dönüldüğünü ifade eden Bacaksız, şunları kaydetti: ''Krizin olduğu 2008'de ve 2009'da 17'şer adet satış gerçekleştirmiştik. 2010'da ise otomotiv sektörü kendini toparladı. Yılın 9 aylık döneminde 22 adet satış gerçekleştirdik. Bunlardan 18'ini müşterilere teslim ettik, kalan 4'ünü ise önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz. 2010 yılı hedefini şimdiden tutturduk. Yılı 25 araç satışının üzerinde tamamlamayı hedefliyoruz.'' Bacaksız, Türkiye'de iyi bir pazar olduğunu, çok yüksek seviyede bulunan vergilerin düşürülmesi durumunda daha geniş müşteri kitlelerine ulaşma imkanı bulabileceklerini ifade etti. 6 ileri vitesli yeni otomatik şanzımanlı 4,7 litrelik 440 HP güç ile 490 Nm tork üreten ve V8 motora sahip GranTurismo S Automatic'ler 240 bin avrodan başlayan fiyatlarla satılıyor. Manuel modda kullanımda gaza basılarak vites küçültme gibi işletim operasyonlarından arındırılarak daha hızlı ve sarsıntısız vites değişimleri sağlayan yeni şanzımanlı sportif tasarımlı Maserati GranTurismo S Automatic, birçok özelliklerinin yanı sıra sürekli ayarlanabilir amortisörlere sahip süspansiyon sistemiyle de dikkati çekiyor.