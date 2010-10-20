-9 AYDA 10 MİLYON BEYAZ EŞYA İHRAÇ EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Yılın 9 aylık döneminde 6 ana üründe beyaz eşya ihracatı 9 milyon 857 bin 767 adet olarak gerçekleşti. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneğinin (TÜRKBESD) verilerine göre, Ocak-Eylül 2010 döneminde buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi ve fırından oluşan 6 ana ürün grubunda toplam ithalat, 541 bin 772 adede yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 477 bin 254 adet olmuştu. Üretim 12 milyon 32 bin 711 adetten 13 milyon 576 bin 570 adete, iç satış 3 milyon 792 bin 735 adetten 4 milyon 98 bin 214 adede çıktı. -SEKTÖRÜN 9 AYLIK VERİLERİ- Şirketlerden bayilere satışlara göre, 6 üründeki üretim, ithalat, iç satış ve ihracat verileri şöyle: 2010 - 2009 Yılları Ocak - Eylül Değerlerinin Karşılaştırması 2010 Ocak-Eylül Ürün Üretim İthalat İç Satış İhracat 6 Ana Ürün Buzdolabı 4.824.091 52.544 1.276.579 3.483.650 Derin Don. 536.548 136.692 190.049 520.613 Çam. Mak. 3.707.492 190.223 1.144.660 2.780.170 Kurutucu 358.245 24.190 40.434 319.942 Bulaşık Mak. 1.895.759 103.968 962.504 989.276 Fırın 2.254.435 34.155 483.988 1.764.116 2009 Ocak-Eylül Buzdolabı 4.318.682 65.837 1.185.010 3.245.816 Derin Don. 476.254 90.973 126.176 509.762 Çam. Mak. 3.427.923 166.659 1.043.035 2.625.590 Kurutucu 146.264 16.472 33.752 155.382 Bulaşık Mak. 1.724.234 90.698 911.944 914.276 Fırın 1.939.354 46.615 492.818 1.537.809