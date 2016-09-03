9 ay sonra Rusya'dan ilk charter uçuş gerçekleştirildi

Moskova'dan kalkan Royal Flight Havayolları'na ait Boeing 767 tipi uçak Anltalya'ya 9 ay sonra ilk charter uçuşunu gerçekleştirdi.

10 aylık yasağın ardından gelen 309 kişilik ilk turist kafilesi, Antalya Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu’nun katılımı ile kırmızı çiçeklerle karşılandı. Kafileye bir tarafında Türk, bir tarafında da Rus bayrağı bulunan kokart da armağan edildi. Antalya Havalimanı 2’nci Dış Hatlar Terminali’nde Rus turist kafilesi için bir de kokteyl düzenlendi.

"Ruslar Antalya’yı güvenli buldu"



Airporthaber'in haberine göre, Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, havalimanında yaptığı açıklamada Rus turistleri özlediklerini belirterek, “Kendilerini biz de özlemiştik. Onlar da Türkiye’yi özlemişler. Zannediyorum hem Ruslar Antalya ve Türkiye özlemini, hem de Antalya Rus turist özlemini bu şekilde nihayetlendirecek” dedi.



Havalimanında alınan güvenlik tedbirlerinin Rus turistler üzerinde olumlu bir etki bıraktığını da kaydeden Cevheroğlu, “Gerek havalimanı, gerek Antalya’yı gayet güvenli buldular. İki ülke güvenlik birimleri işbirliği yaptık, gizlisi saklısı kalmadan güvenlikle ilgili bütün endişeleri giderdik ve nihayet geldiler” diye konuştu.



Coral Travel’ın 2 Eylül’de başlayan charter uçuşları ile Antalya’da haftada 8 bin, Bodrum ve Dalaman ile birlikte haftada 9 bin civarında Rus turisti Türkiye’ye getireceği öğrenildi. ODEON Tours Yer Hizmetleri Türkiye Genel Müdürü Vahit Petek, charter uçuşların bu sezon açılmış olmasının çok olumlu etkilerinin olacağını söyledi.

“Bütün Rusya 1 yıl boyunca Antalya tatilini hayal etti”

Kırmızı çiçeklerle karşılanan turistlerin karşılamadan oldukça memnun oldukları görülürken, 37 yaşındaki Natalia Romanova Antalya’yı çok özlediklerini belirterek, “Burada olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Biz Sibirya’danız. Orası şuanda çok soğuk. Burası ise hem insanıyla, hem doğasıyla çok sıcak. Çok misafirperver ve nazik insanlar var ve bunu çok seviyoruz. Biz Antalya’yı çok özledik, Antalya da Rus turistleri özlemiştir diye düşünüyorum” dedi.



Anna Bizrukova (19) ise, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu yıl üçüncü kez Antalya’ya geliyorum. Umarım gelecek yıl da buraya gelirim. Bu sene Antalya dışında hiçbir yeri düşünmemiştik ve yasağın kalkmasını beklemiştik. Bütün Rusya bir yıl boyunca Antalya tatilini hayal etti” dedi.