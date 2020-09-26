9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın, zanlı serbest bırakılınca gözyaşlarına boğuldu

Erzurum'da yaşayan 5 çocuk annesi kadın, 22 yaşındaki komşusunun oğlu tarafından 9 ay boyunca tecavüze uğradığını ileri sürdü. Zorla çıplak fotoğraflarının çekildiğini söyleyen kadın, kendisine şantaj yapan şahsın adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına gözyaşları içerisinde tepki gösterdi.

Erzurum'da yaşayan ev hanımı F.O. eşi ve avukatıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, komşuları M.S.'den şikâyetçi oldu. F.O., kendisine tecavüz eden M.S.'nin çıplak fotoğraflarını çekerek, kimseye anlatmaması için şantaj ve tehditle eylemlerine devam ettiğini iddia etti.



F.O.'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bir kargo şirketinde çalışan M.S. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen M.S., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

"Kimseye söylersen sonun olur diye tehdit etti"

M.O'nun tutuklanmasını isteyen F.O. yaşadıklarını gözyaşları içerisinde şöyle anlattı: "Bizim komşumuzdu, evimize gelip giderdi. 2019 yılı eylül ayında ben kazan dairesindeyken yanıma geldi. 'Sakın bağırma, seni rezil ederim, dışarıda komşular var. Onlara, beni çağırdı, beni tuzağa düşürdü derim' deyip, bana tecavüz etti. Daha sonra 'Kimseye söylersen senin sonun olur' deyip, tehdit etmeye başladı.

Eşim İstanbul'a gittiğinde ahırımızdaki hayvanlara bakıyordu. Gece yarısı tehditle evimize girdi. Ağladım, yalvardım, 'Çocuklarım var, evliyim ben' dedim. 'Eşin de başkası da duysa inkar ederim, o benim annem derim. Herkes bana inanır, sana kimse inanmaz' dedi. Beni odaya kilitleyip tecavüz ederek, çıplak fotoğraflarımı çekti.

"Eşimin katil olmasından korkuyorum"

İlk tecavüz olayında yaşadıklarını korktuğu için kimseye anlatamamasından çok pişman olduğunu belirten F.O. "Ben sustum, hiç kimse susmasın. Keşke en başından eşime söyleseydim, olaylar bu kadar uzun sürmezdi. Böyleleri dışarıda dolanmasın. İdam etsinler, böylelerinin nefes alması bile fazla. Bütün kadınlar hakkını savunsun. Başlarına ne gelirse ilk günden söylesin. Keşke onun tehditlerine, zorbalığına, işkencelerine uymasaydım, korkuları yenseydim.



Çok acı çekiyorum, kimseye derdimi anlatamıyorum. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Benim bu güzel yuvamı yıkmaya çalıştı. Eşim sahip olmasaydı bana kim bakacaktı Adaletin önüne geçsin suçunu itiraf etsin. Tutuklanmazsa eşimin katil olmasından korkuyorum. Devlete, hakimlere, savcılara sesleniyorum bu kişi dışarıda kalmasın. Bizler sustuğumuz için erkekler rahat rahat dışarıda dolaşıyor" diye konuştu. (DHA)