9 ay içinde 30 bin kişi isim değiştirdi

İçişleri Bakanlığı’nın mahkeme kararı aranmaksızın yazım hatası bulunan veya alay konusu soyadları olanların değiştirilmesine imkân sağlayan uygulama kapsamında Türkiye genelinde 30 bin 344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi de soyadını düzeltti. En çok başvuru İstanbul’da olurken, en çok değişen soyadları ise Koyun, Çakal, Deli, Satılmış oldu. Kadınlarda en çok düzeltilmesi istenen isim "Rabiye", erkeklerde ise "Ümüt" oldu.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda geçen yıl yapılan değişiklikle Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad-soyadları, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak tanındı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Aralık 2017’den bu yana Türkiye genelinde talep almaya başladı. O tarihten bu yana mahkeme kararı aranmaksızın Türkiye genelinde 30 bin 344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi de soyadını düzeltti. Ad ve soyad düzeltme talebi en çok İstanbul’da yapıldı. İstanbul’da 10 bin 802 kişi soyadını, 4 bin 318 kişi ismini düzeltti. İstanbul’u Ankara, İzmir ve Diyarbakır takip etti.

Çakal, koyun, satılmış...

Değiştirilen soyadlar arasında çok ilginç isimler olması dikkat çekti. “Koyun, Çakal, Deli, Çoşkun, Satılmış, Uğuz, İşik, Çıplak, Çinar, Dana, Kör, Ördek” en fazla değiştirilen soyadları oldu. Kadınlarda en çok düzeltilmesi istenen isim “Rabiye”, erkeklerde ise “Ümüt” oldu. 249 kadın Rabiye ismini, 197 erkek de Ümüt ismini değiştirdi.



Değiştirilen isimlerden bazıları ise “Hava, Esma, Sade, Sümeyya, Küpra, Firdes, Meyrem, Hadice, Mehriban, Buşra, Yunis, Memet, Abubekir, Serdal, Zekeriye, Çoşkun, Gökan, Ferat, Kazim, Salahattin” oldu.

2019 yılı sonuna kadar süre var

Ad ve soyadının bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 2019 yılı sonuna kadar devam edecek. Başvurular nüfus müdürlüklerine yapılırken, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ise dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor.