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9 astsubay hakkında gözaltı kararı

5 astsubay gözaltına alındı, 4 astsubay ise aranıyor

15 Ağustos 2017 18:50

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Gülen Cemaati'ne yönelik soruşturma kapsamında 5 astsubayın gözaltına alındığı, 4 astsubayın da arandığı belirtildi. 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup  Amirliği ekiplerince Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli astsubaylar E.A, F.S,  F.O, N.K. ve A.İ. gözaltına alındı. Şüpheliler, Marmaris Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden  geçirildikten sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM birimlerine teslim edildi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan, daha önce açığa alınan astsubay C.K, Gölcük'e tayin olan astsubay K.H, görevinden istifa eden astsubay A.K. ile Somali'de yurtdışı görevinde bulunan A.A'nın adreslerinde bulunmadığı belirtildi. Bu şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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