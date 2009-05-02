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9 askerin şehit olduğu saldırıya 3 tutuklama

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin 9 askerin şehit olduğu mayınlı saldırısıyla ilgili teröristlere yardım ve yataklık yaptığı gere

02 Mayıs 2009 03:00

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin 9 askerin şehit olduğu mayınlı saldırısıyla ilgili teröristlere yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı.

Lice'nin Abalı Köyü yakınlarında geçen Çarşamba günü PKK'lı teröristler yola döşedikleri yaklaşık 100 kiloluk mayını zırhlı askeri aracın geçisi sırasında patlatması sonucu 2'si uzman çavuş 9 asker şehit oldu. Saldırının ardından olayla ilgili soruşturmasını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 11 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki soruşturmaları tamamlanan 8 kişi Lice Adliyesi'ne sevedildi. Mahkeme, 5 kişiyi serbest bırakırken, 3 kişi saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

PKK patlayıcıları bulundu

Bu arada Diyarbakır'ın Dicle İlçesi kırsal kesiminde arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lılara ait 20 kilo amonyum nitrat, 500 gram C-4 plastik patlayıcı, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 metre saniyeli fitil, 150 metre elektrik kablosu ele geçirdi.

Tunceli'ni Pülümür İlçesi dağlık kesiminde araziye tuzaklanmış 1 anti tank mayını, Hakkari'nin Çukurca İlçesi kırsal kesimde de 2 havan mühimmatı ile tuzaklanmış 1 patlayıcı madde düzeneği bulunarak imha edildi.

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